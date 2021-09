All Blacks dominate Pumas to secure vital Rugby Championship bonus point

The All Blacks have comprehensively beaten Argentina in their Rugby Championship clash on Sunday, securing a bonus point in the process.

New Zealand ran out 39-0 winners after leading 22-0 at half-time.

The All Blacks score three first half tries through Rieko Ioane, Sevu Reece and Dalton Papalii while Beauden Barret kicked a penalty and a conversion while Jordie Barrett added a conversion.

Their dominance continued in the second half with further tries from Luke Jacobson (2) while Jordie Barrett added two conversions and a penalty.

More to follow...

Scorers

All Blacks

Tries: Rieko Ioane, Sevu Reece, Dalton Papalii, Luke Jacobson (2)

Penalties: Beauden Barrett, Jordie Barrett

Conversions: Beauden Barrett (1), Jordie Barrett (3)

Teams

New Zealand



15 Jordie Barrett, 14 Sevu Reece, 13 Anton Lienert-Brown, 12 David Havili, 11 George Bridge, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Luke Jacobson, 7 Dalton Papalii, 6 Akira Ioane, 5 Scott Barrett, 4 Brodie Retallick (captain), 3 Nepo Laulala, 2 Asafo Aumua, 1 Karl Tu'inukuafe



Substitutes: 16 Samisoni Taukei'aho, 17 Joe Moody, 18 Tyrel Lomax, 19 Tupou Vaa'i, 20 Ethan Blackadder, 21 Brad Weber, 22 Damian McKenzie, 23 Rieko Ioane



Argentina



15 Juan Cruz Mallia, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Moroni, 12 Jeronimo de la Fuente, 11 Santiago Cordero, 10 Nicolas Sanchez, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Rodrigo Bruni, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera, 5 Matias Alemanno, 4 Guido Petti, 3 Santiago Medrano, 2 Julian Montoya (captain), 1 Facundo Gigena



Substitutes: 16 Facundo Bosch, 17 Carlos Muzzio, 18 Enrique Pieretto, 19 Tomas Lavanini, 20 Juan Martin Gonzalez, 21 Gonzalo Garcia, 22 Santiago Chocobares, 23 Emiliano Boffelli